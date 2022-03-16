В Чернигове оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом: погибли 10 человек
Фото: в Чернигове оккупанты обстреляли людей в очереди за хлебом (фото t.me/nexta_live)
В Чернигове в среду, 16 марта, российские оккупанты обстреляли местных жителей, стоявших в очереди за хлебом. По предварительным данным, погибли 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.Чернігів.
Очевидцы рассказали, что обстрел начался около 10:00. Вражеские войска обстреляли один из спальных микрорайонов Чернигова. Под обстрел попали люди, которые стояли в очереди за хлебом.
В результате действий оккупантов погибли как минимум 10 мирных жителей.
Напомним, что оккупанты пытались провести атаку в сторону Киева. Однако украинские военные отразили наступление врага.
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