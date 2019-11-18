Количество жертв в результате обвала моста во Франции возросло

Французские спасатели обнаружили еще одного погибшего в результате обрушения моста в коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн неподалеку от Тулузы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, вторым погибшим стал водителя грузовика, который погиб в результате обрушения моста.

Напомним, сегодня, 18 ноября, во Франции мост, ведущий в город Мирпуа-сюр-Тарн, обрушился. По первоначальнным данным, тогда погиб один человек. Также отмечалось, что в результате происшествия пострадали девять человек.

Кроме того, в Китае при обрушении строящегося эстакадного моста в четверг, 10 октября, в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения.

Также на северо-востоке Тайваня во вторник, 1 октября, обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов, в результате которого пострадали, по меньшей мере, десять человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 сентября в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Выяснилось, что данный автомобильный мост уже несколько лет был признан аварийным. По данным "Укравтодора", обрушение моста вызвал перегруженый грузовик.