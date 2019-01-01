Количество жертв обрушения подъезда в России выросло до 8

Фото: на месте обрушения (из открытых источников)

Еще 37 человек считаются пропавшими без вести

В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске (Россия) погибли по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, по состоянию на 07:00 вторника, 1 января, спасатели достали из-под завалов тела 7 человек. Судьба еще 37 жителей разрушенного дома пока неизвестна. Также из-под завалов удалось спасти 12 человек.

Кроме того, позже спасателям удалось обнаружить тело еще одного погибшего.

"Пока не вытащили (тело, - ред.). Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребенок", - отметили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами обвала подъезда в Магнитогорске (Россия) стали по меньшей мере 4 человека. По данным ФСБ РФ, обвал произошел в результате взрыва газа в одной из квартир дома.

Отметим, что вчера, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме обвалился подъезд. Позже стало известно, что в результате инцидента погибли 2 человека, еще 10 человек спасатели извлекли из-под обломков.

Добавим, что 15 декабря в Вологде (Россия) в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 были госпитализированы.