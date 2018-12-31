Количество жертв обрушения подъезда в России возросло

Фото: на месте обрушения (из открытых источников)

Судьба еще 68 человек неизвестна

В результате обвала подъезда жилого дома в Магнитогорске (Россия) погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

Как сообщается, четверо пострадавших были госпитализированы, среди них - двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со спасателями.

В настоящее время спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе, семь детей. Судьба еще 68 человек не установлена.

"Известна судьба 52 человек: из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в частности, семь детей", - сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

В Федеральной службе безопасности РФ отметили, что подъезд обрушился из-за взрыва газа в одной из квартир. Подчеркивается, что другие версии не рассматриваются.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме обвалился подъезд. Позже стало известно, что в результате инцидента погибли 2 человека, еще 10 человек спасатели извлекли из-под обломков.

Напомним, 15 декабря в Вологде (Россия) в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 были госпитализированы.