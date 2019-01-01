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Кількість жертв обвалу під'їзду в Росії зросла до 8

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 10:15
Кількість жертв обвалу під'їзду в Росії зросла до 8
Фото: на місці обвалення (з відкритих джерел)

Ще 37 людей вважаються зниклими безвісти

Внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку у Магнітогорську (Росія) загинули щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, станом на 07:00 вівторка, 1 січня, рятувальники дістали з-під завалів тіла 7 людей. Доля ще 37 мешканців зруйнованого будинку наразі невідома. Також з-під завалів вдалося врятувати 12 осіб.

Крім того, пізніше рятувальникам вдалося виявити тіло ще одного загиблого.

"Поки не витягли (тіло, - ред.). Невідомо, хто це, але доросла людина, не дитина", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами обвалу під'їзду в Магнітогорську (Росія) стали щонайменше 4 людини. За даними ФСБ РФ, обвал стався внаслідок вибуху газу в одній з квартир будинку.

Зазначимо, що вчора, 31 грудня 2018, у російському Магнітогорську внаслідок вибуху у житловому будинку обвалився під'їзд. Пізніше стало відомо, що в результаті інциденту загинули 2 людини, ще 10 осіб рятувальники витягли з-під уламків.

Додамо, що 15 грудня у Вологді (Росія) в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, в результаті якого одна людина загинула, 6 були госпіталізовані.

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