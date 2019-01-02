Количество жертв обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до 14

Фото: на месте обрушения (AFP)

Судьба еще 30 человек считается неизвестной

В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске (Россия) погибли 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, по состоянию на утро 2 января спасатели достали из-под завалов тела 14 человек, в том числе - одного ребенка. Также, еще 30 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрыва и обрушения жилого дома в российском Магнитогорске возросло до 11 человек.

Отметим, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно, газа, в жилом доме обвалился подъезд. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.

Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что следствие установило место взрыва в доме в Магнитогорске - квартиру, где проживал гражданин Таджикистана, и якобы там обнаружили следы гексогена. В Следственном комитете РФ эту информацию отрицают.