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Кількість жертв обвалу під'їзду в Магнітогорську зросла до 14

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 09:47
Кількість жертв обвалу під'їзду в Магнітогорську зросла до 14
Фото: на місці обвалення (AFP)

Доля ще 30 осіб вважається невідомою

Внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку в Магнітогорську (Росія) загинули 14 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, станом на ранок 2 січня рятувальники дістали з-під завалів тіла 14 осіб, у тому числі - однієї дитини. Також, ще 30 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті вибуху і обвалення житлового будинку в російському Магнітогорську зросла до 11 осіб.

Зазначимо, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, імовірно газу, в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих під завалами. Серед зниклих без вісті - уродженка Хмельницької області України.

Деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що слідство встановило місце вибуху в будинку в Магнітогорську - квартиру, де проживав громадянин Таджикистану, і нібито там виявили сліди гексогену. У Слідчому комітеті РФ цю інформацію заперечують.

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