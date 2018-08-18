Число жертв от обрушения моста в Италии возросло до 43 человек

В больнице скончался 36-летний водитель с Румынии

Количество жертв от обрушения моста в италийской Генуе возросло до 43 человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

В больнице скончался находившийся в тяжелом состоянии 36-летний водитель из Румынии.

18 августа 2018 прошли похороны жертв аварии. На официальной церемонии прощания с погибшими принял участие и президент Италии Серджо Маттарелла и премьер Конте. Также в траурном мероприятии принимали участие руководители компании, которая является оператором автомобильны[ дорог Италии.

Обрушение моста произошло во вторник, 14 августа 2018. Один из пролетов рухнул, в момент когда на нем находилось более 35 автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 августа 2018 под завалами моста были обнаружены тела жертв обрушения. Кроме семьи из трех человек (отец, мать и 9-летний ребенок), которую спасатели обнаружили в автомобиле под завалами моста, сегодня обнаружили еще одну жертву.

Кроме того, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на префектуру города Генуя сообщал, что среди погибших в результате обвала моста в Италии граждан Украины нет.