Кількість жертв обвалення моста в Італії зросла до 43 осіб

У лікарні помер 36-річний водій з Румунії

Кількість жертв обвалення моста в італійської Генуї зросла до 43 осіб. Про це повідомляє агентство ANSA.

У лікарні помер перебуваваючий у важкому стані 36-річний водій з Румунії.

18 серпня 2018 пройшли похорони жертв аварії. На офіційній церемонії прощання із загиблими взяв участь і президент Італії Серджо Маттарелла і прем'єр Конте.

Також у траурному заході приймали участь керівники компанії, яка є оператором автомобільних доріг Італії.

Обвалення моста відбулося у вівторок, 14 серпня 2018. Один з прольотів звалився, в момент коли на ньому знаходилося більше 35 автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 серпня 2018 під завалами мосту були виявлені тіла жертв обвалення. Крім сім'ї з трьох осіб (батько, мати та 9-річна дитина), яку рятувальники виявили в автомобілі під завалами мосту, сьогодні виявили ще одну жертву.

Крім того, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з посиланням на префектуру міста Генуя повідомляв, що серед загиблих в результаті обвалу моста в Італії громадян України немає.