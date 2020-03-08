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В Китае сообщили о жертвах обрушения отеля

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 09:38
В Китае сообщили о жертвах обрушения отеля
Фото: спасательная операция на месте обвала (twitter.com/CGTNOfficial)

Погибли по меньшей мере 2 человека

В Китае спасатели достали из-под завалов отеля, обрушившегося в провинции Фуцзянь, 50 человек, двое из них не выжили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CGTN.

Отмечается, что у двух человек, спасенных из-под завалов в городе Цюаньчжоу, отсутствовали признаки жизни. Сейчас поиски людей, которые могли оказаться под завалами, продолжаются.

В Китае сообщили о жертвах обрушения отеля

Напомним, вчера на востоке Китая обвалился шестиэтажный отель, который использовали как здание для карантина. На первом этаже рухнувшего здания находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Тогда было известно, что спасатели достали из-под завалов 23 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля в городе Индаур погибли девять человек. Из-под завалов удалось извлечь десять человек, девять из которых, две женщины и семь мужчин, умерли в больнице, а один - находился в критическом состоянии. Всего в здании отеля было 25 комнат.

Кроме того, на юге Китая в результате обрушение строящейся стоянки погибли восемь человек, еще двое пострадали. На строительстве автостоянки работали 14 человек, трое из которых выбрались из-под завалов самостоятельно.

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