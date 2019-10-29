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В Китае в результате обрушения парковки погибли 8 человек

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 04:38
В Китае в результате обрушения парковки погибли 8 человек
Фото: на месте обрушения (cctv.com)

На строительстве автостоянки работало 14 человек

На юге Китая в городе Гуйян в результате обрушения строящейся парковки погибли восемь человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

На строительстве автостоянки работали 14 человек, трое из которых выбрались самостоятельно, еще одному по прибытии помогли спасатели.

Здание обрушилось около 16:20, поиски остальных жертв велись более десяти часов, в результате спасатели обнаружили восемь тел.

Причина обрушения устанавливается.

Фото: на месте обрушения в Китае

Напомним, в Китае в ночь на 20 октября произошел пожар на заводе, в результате чего погибли четыре человека и еще трое пострадали. Пожар произошел в китайской провинции Фуцзянь около 02:30 по местному времени на пятом этаже семиэтажного здания завода по производству санитарно-технических изделий.

Также РБК-Украина писало, что в восточной китайской провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе. В результате взрыва погибли по меньшей мере 6 человек и еще 9 получили ранения.

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