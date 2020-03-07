В Китае обрушилась гостиница, которую использовали как здание для карантина

Фото: в Китае обрушилась гостиница (twitter.com/GregWSong)

В результате обрушения гостиницы около 70 человек находятся под завалами

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, около 70 человек находятся под завалами обрушившегося здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал Sina.

Сообщается, что примерно в 19:30 по местному времени в городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.

Сейчас спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, из-под которых уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины обрушения выясняются, идет следствие.

Отметим, гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом.

#Breaking: A hotel building collapsed in Quanzhou, East China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued: reports pic.twitter.com/hV2B3fC7Pm — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

Напомним, в Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля в городе Индаур погибли девять человек. Из-под завалов удалось вытащить десять человек, девять из которых, две женщины и семь мужчин, умерли в больнице, а один - находится в критическом состоянии. Всего в здании отеля было 25 комнат.