ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае обрушилась гостиница, которую использовали как здание для карантина

Новости » Происшествия     07.03.2020 - 17:05
В Китае обрушилась гостиница, которую использовали как здание для карантина
Фото: в Китае обрушилась гостиница (twitter.com/GregWSong)

В результате обрушения гостиницы около 70 человек находятся под завалами

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, около 70 человек находятся под завалами обрушившегося здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал Sina.

Сообщается, что примерно в 19:30 по местному времени в городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.

Сейчас спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, из-под которых уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины обрушения выясняются, идет следствие.

Отметим, гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом.

Напомним, в Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля в городе Индаур погибли девять человек. Из-под завалов удалось вытащить десять человек, девять из которых, две женщины и семь мужчин, умерли в больнице, а один - находится в критическом состоянии. Всего в здании отеля было 25 комнат.

В Китае разработали метод быстрого обнаружения коронавируса В Китае вновь зафиксировали рост заболеваний коронавирусом
Новости Украины Китайотель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь