Кількість жертв обвалення будинку в Магнітогорську зросла до 38

Фото: Магнітогорськ (з відкритих джерел)

Рятувальники витягли з-під завалів під'їзду, який обрушився, тіло жінки

Кількість жертв обвалення будинку в Магнітогорську (Російська Федерація) зросла до 38 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, сьогодні рятувальники витягли з-під завалів під'їзду, який обрушився, тіло жінки, вона стала 38-ю жертвою трагедії.

"З-під завалів витягнуто тіло жінки, число загиблих на даний момент становить 38", - повідомив представник російського МНС.

За даними рятувальників, на даний момент розібрано близько двох третин завалів на місці вибуху і обвалення під'їзду.

Крім того, в прес-службі МНС Росії повідомили, що сьогодні мешканці п'ятого, шостого та восьмого під'їздів у супроводі рятувальників зможуть потрапити у свої квартири і взяти необхідні особисті речі та документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Магнітогорську 31 грудня 2018 року стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого обвалився під'їзд десятиповерхового житлового будинку.

Також повідомлялося, що серед зниклих без вісті після вибуху в Магнітогорську є українка, яка проживала в одній з квартир.