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Количество жертв наводнения в Турции выросло до 38 человек

Автор: РБК-Украина

Количество жертв наводнения в Турции выросло до 38 человек. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Стамбул, Синоп и Айдын на севере Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

"Мы потеряли 6 жизней в Синопе. 38 из 56 пациентов, которые лечились в государственной больнице Аянчик, были переведены в государственную больницу Синопа Ататюрка. 18 пациентов перевели домой. Всего 149 медицинских работников дежурят с 27 машинами скорой помощи", - написал он.

Отмечается, что от стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 284 человека.

Ранее мы писали, что в результате наводнения в Турции погибли 31 человек.

Напомним, в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.

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Турция