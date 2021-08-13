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Наводнение в Турции: количество жертв превысило 30

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Турция, Пятница 13 августа 2021 20:32
Наводнение в Турции: количество жертв превысило 30 Фото: в Турции из-за наводнений возросло количество погибших (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Валерия Полищук

В Черноморском регионе Турции возросло количество погибших в результате наводнения. Число жертв догтигло 31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Потоп повредил энергетическую инфраструктуру, в результате чего около 330 деревень остались без электричества.

Пять мостов обрушились, многие другие были повреждены, что привело к перекрытию дорог. Также частично были смыты дороги.

Напомним, в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.

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