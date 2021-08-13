Наводнение в Турции: количество жертв превысило 30
Фото: в Турции из-за наводнений возросло количество погибших (twitter.com/TRTWorldNow)
В Черноморском регионе Турции возросло количество погибших в результате наводнения. Число жертв догтигло 31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Потоп повредил энергетическую инфраструктуру, в результате чего около 330 деревень остались без электричества.
Пять мостов обрушились, многие другие были повреждены, что привело к перекрытию дорог. Также частично были смыты дороги.
Напомним, в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.