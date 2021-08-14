Кількість жертв повені в Туреччині зросла до 38 осіб. Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив зоною стихійного лиха провінції Стамбул, Синоп і Айдин на півночі Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу.
"Ми втратили 6 життів у Синопі. 38 з 56 пацієнтів, які лікувалися в державній лікарні Аянчик, були переведені в державну лікарню Синопа Ататюрка. 18 пацієнтів перевели додому. Всього 149 медичних працівників чергують з 27 машинами швидкої допомоги", - написав він.
Відзначається, що від стихійного лиха постраждали щонайменше 284 людини.
Раніше ми писали, що в результаті повені в Туреччині загинули 31 людина.
Нагадаємо, в Туреччині сталися повені внаслідок проливних дощів.