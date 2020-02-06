Авария самолета в Турции: число пострадавших снова возросло, есть погибший

Фото: крушение самолета (Twitter)

Ранения получили 157 человек

Глава Минздрава Турции сообщил, что в результате крушения самолета в аэропорту Стамбула один человек погиб и еще 157 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Как известно, всего на борту самолета был 171 пассажир и шесть членов экипажа.

"В результате инцидента в аэропорту Сабиха Гекчен на данный момент пострадали 157 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля в аэропорту Стамбула произошла авария самолета авиакомпании Fly Pegasus, который осуществлял рейс Измир-Стамбул. Из-за неблагоприятных погодных условий самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего развалился на три части и загорелся.

По данным властей Стамбула, в результате аварии самолета авиакомпании Fly Pegasus пострадали 120 человек. Сейчас пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Позже генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что среди пострадавших в результате аварии украинцев нет.