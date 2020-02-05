ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появились данные о пострадавших при крушении самолета в Стамбуле

Новости » В мире     05.02.2020 - 18:59
Появились данные о пострадавших при крушении самолета в Стамбуле
Фото: крушение самолета (Twitter)

Всего на борту самолета находился 171 пассажир и 6 членов экипажа

При крушении самолета в международном аэропорту Стамбула пострадали 52 человека. Об этом заявил губернатор Стамбула Али Ерликаяна сообщает Anadolu.

По его словам, всего на борту самолета находился 171 пассажир и 6 членов экипажа.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 февраля во время посадки в международном аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет авиакомпании Pegasus. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошло возгорание в самолете. В результате столкновения самолет развалился на три части.

Напомним, в конце января в Афганистане разбился военный самолет США. Как сообщили в Пентагоне, жертвами авиакатастрофы стали 46-летний полковник воздушного боевого командования Пол Восс и 30-летний капитан 37-й эскадрильи бомбардировщиков Райан Фанеуф.

Также РБК-Украина писало, что в Алжире разбился военный самолет. В результате крушения военного самолета СУ-30 в провинции Уум-эль-Буаги погибли два пилота. Как заявили алжирские власти, разбившийся самолет был учебным.

Схождение лавины в Турции: количество жертв приближается к 40 Лавина в Турции: число погибших резко возросло
Новости Украины ТурцияСтамбулавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь