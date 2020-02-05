Появились данные о пострадавших при крушении самолета в Стамбуле

Фото: крушение самолета (Twitter)

Всего на борту самолета находился 171 пассажир и 6 членов экипажа

При крушении самолета в международном аэропорту Стамбула пострадали 52 человека. Об этом заявил губернатор Стамбула Али Ерликаяна сообщает Anadolu.

По его словам, всего на борту самолета находился 171 пассажир и 6 членов экипажа.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 февраля во время посадки в международном аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет авиакомпании Pegasus. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошло возгорание в самолете. В результате столкновения самолет развалился на три части.

Напомним, в конце января в Афганистане разбился военный самолет США. Как сообщили в Пентагоне, жертвами авиакатастрофы стали 46-летний полковник воздушного боевого командования Пол Восс и 30-летний капитан 37-й эскадрильи бомбардировщиков Райан Фанеуф.

Также РБК-Украина писало, что в Алжире разбился военный самолет. В результате крушения военного самолета СУ-30 в провинции Уум-эль-Буаги погибли два пилота. Как заявили алжирские власти, разбившийся самолет был учебным.