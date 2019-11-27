Количество желающих импичмента Трампу сократилось, - опрос

Quinnipiac University, опубликованного 27 ноября.

РБК-Украина также сообщало, что бывший вице-президент США Джо Байден снова стал лидером в первичной гонке за президентство от демократов, поскольку поддержка Элизабет Уоррен резко упала.

Кроме этого, Трамп заявил, что победит Байдена на выборах без помощи Украины. По его словам, история об импичменте из-за дела сына Байдена в Украине только прибавила рейтинг Республиканской партии.