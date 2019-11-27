Кількість які, підтримують імпічмент Трампу скоротилась, - опитування

Quinnipiac University, опублікованого 27 листопада.

РБК-Україна повідомляло, що колишній віце-президент США Джо Байден знову став лідером в первинних перегонах за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала.

Крім цього, Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України. За його словами, історія про імпічмент через справи сина Байдена в Україні тільки додала рейтинг Республіканської партії.