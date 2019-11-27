Количество желающих импичмента Трампу сократилось, - опрос

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Американцы по-прежнему разделены в вопросе одобрения его деятельности и процедуры импичмента

Две недели публичных слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа в новостях не повредили его рейтингу среди американских избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Quinnipiac University, опубликованного 27 ноября.

Сообщается, что избиратели в США по-прежнему разделены по вопросу об импичменте Трампу. 45% американских избирателей считают, что Трампа следует отстранить от должности, 48% так не считают. Количество желающих отстранения Трампа от должности уменьшилось на 3% в сравнении с опросом, проведенным месяцем ранее.

По данным опроса, 40% всех зарегистрированных избирателей одобряют работу, которую выполняет Трамп, 54% не одобряют. Это сопоставимо с 38 - 58-процентным рейтингом одобрения в опросе от 23 октября и находится в пределах диапазона одобрения его работы за прошлые два года.

"Телевизионные слушания по импичменту не оказали большого влияния на рейтинг одобрения президента или на то, как избиратели относятся к импичменту. Цифры все еще не выглядят хорошими для Трампа, но они определенно не ухудшились", - говорится в сообщении.

В то же время 50% респондентов считают, что расследование импичмента является законным расследованием, 43% считают, что это политическая "охота на ведьм".

РБК-Украина также сообщало, что бывший вице-президент США Джо Байден снова стал лидером в первичной гонке за президентство от демократов, поскольку поддержка Элизабет Уоррен резко упала.

Кроме этого, Трамп заявил, что победит Байдена на выборах без помощи Украины. По его словам, история об импичменте из-за дела сына Байдена в Украине только прибавила рейтинг Республиканской партии.