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Кількість які, підтримують імпічмент Трампу скоротилась, - опитування

Новини » Політика     27.11.2019 - 20:29
Кількість які, підтримують імпічмент Трампу скоротилась, - опитування
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Американці, як і раніше, розділені в питанні схвалення його діяльності і процедури імпічменту

Два тижні публічних слухань щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в новинах не пошкодили його рейтингу серед американських виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Quinnipiac University, опублікованого 27 листопада.

Повідомляється, що виборці в США, як і раніше, розділені у питанні про імпічмент Трампу. 45% американських виборців вважають, що Трампа слід відсторонити від посади, 48% так не вважають. Кількість охочих відсторонення Трампа від посади зменшилася на 3% у порівнянні з опитуванням, проведеним місяцем раніше.

За даними опитування, 40% всіх зареєстрованих виборців схвалюють роботу, яку виконує Трамп, 54% не схвалюють. Це можна порівняти з 38 - 58-відсотковим рейтингом схвалення в опитуванні від 23 жовтня і перебуває в межах діапазону схвалення його роботи за минулі два роки.

"Телевізійні слухання з імпічменту не зробили великого впливу на рейтинг схвалення президента або на те, як виборці ставляться до імпічменту. Цифри все ще не виглядають хорошими для Трампа, але вони безумовно не погіршилися", - йдеться в повідомленні.

Водночас 50% респондентів вважають, що розслідування імпічменту є законним розслідуванням, 43% вважають, що це політичне "полювання на відьом".

РБК-Україна повідомляло, що колишній віце-президент США Джо Байден знову став лідером в первинних перегонах за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала.

Крім цього, Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України. За його словами, історія про імпічмент через справи сина Байдена в Україні тільки додала рейтинг Республіканської партії.

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