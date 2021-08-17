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Количество зарегистрированных безработных в Украине за год уменьшилось на треть

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек. Это на 179 тысяч человек или 36% меньше, чем на эту дату прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, правительство планирует дополнительные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных во время реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

Как сообщало РБК-Украина, в I квартале 2021 года уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15-70 лет составил 10,5%. Количество безработного населения составило 1,8 млн человек.

Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне в 9,1%, на 2022 год - на уровне 8,5%, на 2023 год улучшен с 8,5% до 8,4%.

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Министерство экономического развития и торговли