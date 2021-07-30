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Ситуация на рынке труда улучшается: НБУ обновил прогноз по безработице

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Украина, Пятница 30 июля 2021 15:34
Ситуация на рынке труда улучшается: НБУ обновил прогноз по безработице Фото: безработица в Украине будет постепенно сокращаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне в 9,1%, на 2022 год - на уровне 8,5%, на 2023 год улучшен с 8,5% до 8,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет"Национального банка Украины (июль 2021 года).

Как отмечается в отчете, еще до снижения уровня заболеваемости и смягчение ограничений, которое началось в мае, начало расти и количество запросов на поиск работы и резюме. Также с начала года ежемесячно увеличивается количество вакансий.

Весомую роль сыграло и общее оживление экономической активности, хотя оно и было неравномерным по видам деятельности. Так, по результатам опроса относительно деловых ожиданий, во II квартале предприятия всех ВЭД улучшили ожидания по найму работников, отметили в НБУ.

"Во II квартале 2021 года ожидается улучшение состояния рынка труда. В то же время из-за неравномерного восстановления по видам деятельности и ожидаемого возвращения к поиску работы части экономически неактивных, сокращение сезонно скорректированного уровня безработицы будет постепенным", - говорится в отчете.

Ситуация на рынке труда улучшается: НБУ обновил прогноз по безработице

Как сообщало РБК-Украина, в I квартале 2021 года уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15-70 лет составил 10,5%. Количество безработного населения составило 1,8 млн человек.

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