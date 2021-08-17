Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за рік зменшилася на третину

Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тисяч осіб. Це на 179 тисяч осіб або 36% менше, ніж на цю дату минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, уряд планує додаткові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проектів, замовником яких є органи державної влади.