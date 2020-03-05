ВОЗ: коронавирус угрожает каждой стране

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВОЗ обеспокоена недостаточной подготовкой некоторых стран к эпидемии COVID-19

Эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны. Об этом во время брифинга заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ВОЗ всерьез обеспокоена недостаточной подготовкой некоторых стран к возможным случаям заражения.

"Эта эпидемия COVID-19 представляет угрозу для каждой страны, богатой и бедной", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что в некоторых странах действия властей не соответствуют уровню угрозы, с которой столкнулся мир.

Так, Организация опубликовала пошаговые указания для стран по разработке национальных планов действий. По словам Гебреисуса, рекомендации подкреплены подробными техническими советами.

"Мы призываем все страны ускорить выполнение этих планов и готовы помогать им для достижения этой цели", - добавил глава ВОЗ.

На данный момент в мире коронавирусом заболели 95 тыс. 265 человек. Зафиксировано 3281 смертельный случай.

Напомним, китайские власти заявили, что ожидают полное прекращение распространения коронавируса в Китае до конца марта, несмотря на рост новых случаев инфицирования.