Кількість затриманих під час мітингу в Москві зросла до майже 1400

Фото: мітинг у Москві twitter.com/Sergey_Elkin)

Це найбільша кількість затриманих за останні сім років

У Москві кількість затриманих під час акції у мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму збільшилася до 1371 людини. Про це сообщеает "ОВС-Інфо".

Наголошується, що це рекордне число затриманих в Москві за останні сім років.

Несанкціонована акція розпочалася вдень у будівлі мерії Москви. Пізніше під тиском силовиків протестувальники розійшлися по довколишніх вулицях і провулках. В даний час учасники акції перебувають в оточенні співробітників Омону на Трубній площі. Силовики вибірково затримують людей і відводять в автозак. Машини направляються в підмосковні відділи поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що співробітники поліції грубо виштовхали журналістів кількох видань - "МБХ медіа", "Дощу" і "Відкритих медіа" - від входу в Хамовнічний суд під приводом забезпечення безпеки.

Відзначимо, що в прес-службі московської поліції повідомили, що близько 3,5 тис. чоловік беруть участь в акції в центрі міста.

РБК-Україна писало, що станом на 21:30 в Москві число затриманих під час акції біля мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму збільшилася до 938 осіб.