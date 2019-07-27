Число задержанных во время акции в Москве увеличилось до 561

Фото (twitter.com/pel13132/)

По данным полиции РФ, около 3,5 тыс. человек участвуют в акции в Москве

В Москве число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 561. Об этом сообщают росСМИ.

Сотрудники полиции грубо вытеснили журналистов нескольких изданий - "МБХ медиа", "Дождя" и "Открытых медиа" - от входа в Хамовнический суд под предлогом обеспечения безопасности. Правоохранители продолжают применять физическую силу к протестующим, в частности, у одного из первых задержанных диагностировали перелом ноги.

Также сообщается об обысках в студии "Навальный LIVE", офисе телеканала "Дождь".

Добавим, что пресс-службе московской полиции сообщили, что около 3,5 тыс. человек участвуют в акции в центре города.

Вот так полиция работает на Тверской около книжного «Москва» pic.twitter.com/cmYwVJKIId — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

Напомним, ранее сообщалось о 317 задержанных во время акции. Среди задержанных глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов, лидер "Партии Перемен" Дмитрий Гудков, претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина, оппозиционер Илья Яшин.

Как известно, сегодня около московской мэрии началась акция протеста в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы. К зданию мэрии стянуты силы полиции.