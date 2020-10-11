Количество задержанных сегодня в Беларуси превысило 400

Количество задержанных во время сегодняшних акций протеста в Беларуси выросло почти вдвое. Правозащитники установили личность более 400 задержанных сегодня.

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Больше всего задержанных в Минске. Также задержания происходили в Бресте, Гомеле, Витебске и других крупных городах страны.

По состоянию на 23:00 правозащитникам известно о как минимум 422 задержанных. Некоторых силовики уже отпустили. Среди задержанных очень много журналистов.

Напомним, с начала протестов против режима Александра Лукашенко в Минске к административной ответственности привлекли несколько тысяч человек. Всем инкриминируют участие в несанкционированных мероприятиях.

Кроме того, сегодня вечером из минского СИЗО КГБ на свободу вышли двое оппозиционеров. Они вчера встречались с Лукашенко во время его визита в изолятор.

Добавим, министр иностранных дел Латвии призвал Европейский союз расширить персональные санкции против белорусского режима из-за сегодняшних жестоких разгонов протестующих.