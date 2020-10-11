ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Количество задержанных сегодня в Беларуси превысило 400

Автор: Дмитрий Левицкий

Количество задержанных во время сегодняшних акций протеста в Беларуси выросло почти вдвое. Правозащитники установили личность более 400 задержанных сегодня.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Больше всего задержанных в Минске. Также задержания происходили в Бресте, Гомеле, Витебске и других крупных городах страны.

По состоянию на 23:00 правозащитникам известно о как минимум 422 задержанных. Некоторых силовики уже отпустили. Среди задержанных очень много журналистов.

Напомним, с начала протестов против режима Александра Лукашенко в Минске к административной ответственности привлекли несколько тысяч человек. Всем инкриминируют участие в несанкционированных мероприятиях.

Кроме того, сегодня вечером из минского СИЗО КГБ на свободу вышли двое оппозиционеров. Они вчера встречались с Лукашенко во время его визита в изолятор.

Добавим, министр иностранных дел Латвии призвал Европейский союз расширить персональные санкции против белорусского режима из-за сегодняшних жестоких разгонов протестующих.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьпротестЗадержание