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Кількість затриманих сьогодні у Білорусі перевищила 400

Автор: Дмитро Левицький

Кількість затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту в Білорусі зросла майже вдвічі. Правозахисники встановили особу понад 400 затриманих сьогодні.

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Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Найбільше затриманих у Мінську. Також затримання відбувалися у Бресті, Гомелі, Вітебську та інших великих містах країни.

Станом на 23:00 правозахисникам відомо про щонайменше 422 затриманих. Декого силовики вже відпустили. Серед затриманих дуже багато журналістів.

Нагадаємо, з початку протестів проти режиму Олександра Лукашенка у Мінську до адміністративної відповідальності притягли декілька тисяч осіб. Всім інкримінують участь у несанкціонованих заходах.

Крім того, сьогодні ввечері з мінського СІЗО КДБ на свободу вийшли двоє опозиціонерів. Вони вчора зустрічалися з Лукашенком під час його візиту до ізолятора.

Додамо, міністр закордонних справ Латвії закликав Європейський союз розширити персональні санкції проти білоруського режиму через сьогоднішні жорстокі розгони протестувальників.

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