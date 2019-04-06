Количество задержанных протестующих в Париже приближается к 30

Французская полиция задержала почти 30 участников антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов", которые возобновились сегодня, 6 апреля, в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, правоохранители задержали 28 протестующих, которые пытались провести манифестации в запрещенных полицией зонах Парижа. Демонстранты пытались попасть на территорию Елисейских полей. Также правоохранители осуществили 10278 профилактических проверок.

Отмечается, что в сегодняшних акциях протеста движения "желтых жилетов" по всей Франции уже приняли участие не менее 6,3 тыс. демонстрантов. Более 3 тысяч манифестантов вышли в субботу на улицы Парижа.

Напомним, в субботу, 6 апреля, во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". Две колонны с протестующими начали марши Парижем от Площади Республики и от площади у небоскреба Монпарнас. Минимум 21 участник движения "желтых жилетов" был задержан из-за попытки провести манифестации в запрещенных зонах.

Отметим, в минувшую субботу, 30 марта, в антиправительственных акциях протеста во Франции приняли участие свыше 33 тысяч человек. Во время акций протеста по всей стране полиция арестовала 103 манифестанта, из них 37 - арестованы в Париже. В столице Франции участие в протестах приняли почти 5 тысяч демонстрантов.