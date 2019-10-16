Количество взрывов в Донецкой области увеличилось более чем в четыре раза

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ от 15 октября.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали около 325 взрывов, тогда как в предыдущие сутки - 76. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировали в районах севернее Широкиного (подконтрольное правительству), на запад, северо-запад и юго-юго-востоку от Горловки (неподконтрольная правительству), а также в районах на юго-восток, юго-запад и западно-юго-западнее Светлодарска (подконтрольный правительству). Именно вблизи Светлодарска зафиксировано большинство взрывов.

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (6), если сравнивать с предыдущими сутками (1 взрыв). Большинство нарушений режима прекращения огня, включая большинство взрывов, зафиксировано в районах к югу от Попасной (подконтрольная правительству).

Напомним, 15 октября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих, еще один получил ранения.

РБК-Украина писало, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона требовала отвести войска из ряда населенных пунктов оккупированного Донбасса.