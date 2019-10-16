Кількість вибухів в Донецькій області збільшилась більш ніж в чотири рази

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на звіт СММ від 15 жовтня.

Зазначається, що спостерігачі зафіксували близько 325 вибухів, тоді як попередньої доби - 76. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові), на захід, північний захід і південно-південний схід від Горлівки (непідконтрольна урядові), а також у районах на південний схід, південний захід і західно-південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові). Саме поблизу Світлодарська зафіксована більшість вибухів.

У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (6), якщо порівнювати з попередньою добою (1 вибух). Більшість порушень режиму припинення вогню, включаючи більшість вибухів, зафіксовано в районах на південь від Попасної (підконтрольна урядові).

Нагадаємо, 15 жовтня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі унаслідок обстрілів загинули двоє українских військовослужбовців, ще один отримав поранення.

РБК-Україна писало, що на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона вимагала відвести війська з ряду населених пунктів окупованого Донбасу.