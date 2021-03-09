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Количество участников финрынка выросло впервые за полгода: сколько работает компаний

Автор: Александр Белоус

В феврале 2021 года впервые за полгода количество участников небанковского рынка Украины начало расти. Количество финансовых учреждений увеличилось с 2006 по 2009 небанковских финучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным пресс-службы, за месяц НБУ принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний. Также в феврале Национальный банк зарегистрировал новую платежную систему

Два кредитных союза, три ломбарда, одна лизинговая компания и шесть финансовых компаний покинули рынок по собственной инициативе и были исключены из реестров.

На сегодня небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 298 ломбардов (было 301), 316 кредитных союзов (было 318), 144 лизинговых компаний (было 143), 976 финансовых компаний (было 969), 65 страховых брокеров. На платежном рынке работает 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Напомним, по состоянию на 31 января 2021 года в Украине действовали 73 банка и 2006 участников рынков небанковских финансовых услуг. За месяц рынок покинул один банк и 59 финансовых компаний.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%).

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