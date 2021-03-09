Количество участников финрынка выросло впервые за полгода: сколько работает компаний

По данным пресс-службы, за месяц НБУ принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний. Также в феврале Национальный банк зарегистрировал новую платежную систему

Два кредитных союза, три ломбарда, одна лизинговая компания и шесть финансовых компаний покинули рынок по собственной инициативе и были исключены из реестров.

На сегодня небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 298 ломбардов (было 301), 316 кредитных союзов (было 318), 144 лизинговых компаний (было 143), 976 финансовых компаний (было 969), 65 страховых брокеров. На платежном рынке работает 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.