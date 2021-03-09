Кількість учасників фінансового ринку зросла вперше за півроку: скільки працює компаній

За даними прес-служби, за місяць НБУ ухвалив рішення про реєстрацію дванадцяти нових фінансових компаній та двох лізингових компаній. Також у лютому Національний банк зареєстрував нову платіжну систему

Водночас дві кредитні спілки, три ломбарди, одна лізингова компанія та шість фінансових компаній залишили ринок за власною ініціативою та були виключені з реєстрів.

На сьогодні небанківський ринок складається зі 190 ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 298 ломбардів (було 301), 316 кредитних спілок (було 318), 144 лізингових компаній (було 143), 976 фінансових компаній (було 969), 65 страхових брокерів. На платіжному ринку працює 37 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.