UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз: ученые назвали причину

Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной метеорологической организации заявили, что количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз. Рост экстремальных явлений вызван изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

В то же время, количество погибших из-за катаклизмов резко снизилось. Это может быть из-за улучшения систем предупреждения.

"Поскольку в последние десятилетия глобальные температуры повысились, произошло значительное увеличение количества стихийных бедствий, связанных с погодой и экстремальными водными явлениями", - говорится в сообщении.

По данным ВМО, за 50 лет - с 1970 по 2019 год - произошло более 11 000 природных бедствий.

Напомним, в ООН считают, что выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата сообщила, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Глобальное потепление