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Кількість стихійних лих у світі за 50 років зросла в п'ять разів: вчені назвали причину

Автор: Анастасія Рокитна

У Всесвітній метеорологічній організації заявили, що кількість стихійних лих у світі за 50 років зросла в п'ять разів. Зростання екстремальних явищ викликане зміною клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

У той же час, кількість загиблих через катаклізми різко знизилася. Це може бути через поліпшення систем попередження.

"Оскільки в останні десятиліття глобальні температури підвищилися, відбулося значне збільшення кількості стихійних лих, пов'язаних з погодою і екстремальними водними явищами", - йдеться в повідомленні.

За даними ВМО, за 50 років - з 1970 по 2019 рік - сталося понад 11 000 природних лих.

Нагадаємо, в ООН вважають, що викиди парникових газів можуть досягти піку протягом 4 років.

Раніше Міжурядова група експертів зі зміни клімату повідомила, що Земля нагрівається швидше, ніж вважалося раніше.

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