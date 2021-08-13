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Выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет, - отчет ООН

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Пятница 13 августа 2021 10:16
Выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет, - отчет ООН Фото: выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится о том, что выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет. Документ предупреждает о беспрецедентных изменениях климата, некоторые из которых являются необратимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Для достижения цели, то есть удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году, нужно сократить наполовину выбросы углекислого газа за следующее десятилетие.

В документе говорится о том, что богатые люди в каждой стране несут больше ответственности за глобальное потепление, чем бедные.

Так, на 10% лиц, наиболее ответственных за выбросы в мире и при этом наиболее богатых приходится 36-45% общего объема выбросов углекислого газа: это в 10 раз больше, чем у 10% наиболее бедной части населения Земли, которое имеет отношение только к 3-5% выбросам.

Авторы доклада возлагают значительную ответственность на использование джипов и на употребление мяса, а также считают необходимым менять бытовые привычки, включая рацион питания, особенно у богатого населения.

В докладе также говорится, что отказ от домов с избыточными отопительными и охладительными системами, сокращение воздушных перевозок, меньшее использование энергопотребляющих устройств тоже может внести значительный вклад в снижение выбросов.

Авторы считают, что забота о лесных и земельных ресурсах тоже позволит ограничить повышение температур, но эти меры не смогут компенсировать медленное сокращение выбросов в других отраслях человеческой деятельности. Также авторы выразили оптимизм по поводу удешевления технологий получения солнечной и ветровой энергии.

Напомним, Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала отчет об изменении климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отчет "красным кодом для человечества" и отметил, что порог в 1,5 градуса "опасно близок".

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