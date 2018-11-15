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Количество рекламы в Киеве до конца года уменьшится почти вдвое

Новости » Общество    15.11.2018 - 20:25
Количество рекламы в Киеве до конца года уменьшится почти вдвое
Иллюстративное фото (facebook.com/starkievcom)

На сегодня в Киеве более 7 тыс. рекламных конструкций

В Киеве к концу 2018 года количество рекламных конструкций сократится почти в два раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский, речь идет о наземных рекламных средствах - это илборды, сити-лайты. Сейчас в столице насчитывается более 7000 наземных рекламных конструкций.

"Количество наземных рекламных средств уже к концу 2018 года сократится до 4390 единиц на всю территорию Киева", - сказал Мондрыивский.

По его словам, особое внимание будет уделено безопасности пешеходов и водителей - рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения и размещаться в местах концентрации ДТП.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что сокращение рекламных носителей в столице соответствует правилам размещения рекламных средств в Киеве, которые касаются всех типов рекламы, в том числе и фасадной. Правила были приняты в прошлом году.

Напомним, в четверг, 15 ноября, в Киеве детупаты проголосовали за изменения в правила благоустройства столицы. В частности, в обновленном документе предусмотрено, что борьбы с розклеювачами незаконных объявлений введут систему "автодозвон".

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