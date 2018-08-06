У Києві демонтували понад тисячу незаконних рекламних об'єктів протягом липня

У Києві розробляють концепцію розміщення реклами на транспорті

Протягом липня 20178 року в Києві було демонтовано 1067 незаконних рекламних засобів. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Серед них 753 рекламних засоби демонтовали власники. Найбільше було ліквідовано незаконних вивісок - 286 штук, банерів - 222 штуки.

"Реформа у розміщенні зовнішньої реклами стартувала минулого року - прийнято правила розміщення зовнішньої реклами в Києві та впроваджена схема розміщення саме наземної реклами", - уточнив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За його словами, особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв - рекламні конструкції не повинні перешкоджати руху пішоходів та перекривати дорожні знаки.

Також, як повідомив Резніков, у мерії доручили управлінню з питань реклами КМДА розробити у стислі терміни схему розміщення реклами на транспорті. Ключовим у цьому питанні має стати заборона заклеювання вікон, у тому числі - на дверях вагону.

Нагадаємо, протягом травня 2018 року в Києві було демонтовано 1516 незаконних рекламних засобів. Серед них 968 демонтували їхні власники.