Із незаконноми оголошеннями у Києві боротимуться "автододзвоном"

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Розклеювати оголошення у Києві можна лише у визначених місцях

У Києві детупати проголосували за зміни до правил благоустрою столиці для боротьби із розклеювачами незаконних оголошень запровадять систему "автододзвін". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-лужбу Київської міської держадміністрації (КМДА).

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 66 депутатів. В оновлених правилах благоустрою вказано, що оголошення, наліпки, написи у Києві можна розміщувати лише у спеціально призначених місцях. А реклама, яку самовільно розмістили на інших елементах благоустрою, власник або балансоутримувач має прибрати протягом тижня.

"У разі самовільного розміщення рекламних оголошень на номер абонента, зазначений в оголошені, буде здійснюватися автододзвін із інформуванням про порушення правил благоустрою", - зазначили у КМДА.

Новими правилами також визначено механізм демонтажу так званих брендмобілів. Цей процес відбуватиметься у присутності представників Національної поліції.

Ще одне нововведення - визначено терміни зберігання демонтованих рекламних засобів. Зокрема, нині на складі КП "Київреклама" 14 500 рекламних конструкцій, які зберігаються тут 7 років. Тепер демонтовані носії реклами можна буде утилізовувати чи реалізовувати після 12 місяців їх ввезення до складу.

Нагадаємо, у Києві в жовтні 2018 року запустили онлайн-сервіс оформлення вивісок для підприємців. Відтак, підприємці можуть подати документи та отримати відповідь щодо відповідності чи невідповідності їхньої вивіски у режимі онлайн.