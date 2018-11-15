Кількість реклами у Києві до кінця року зменшиться майже вдвічі

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На сьогодні у Києві понад 7 тис. рекламних конструкцій

У Києві до кінця 2018 року кількість рекламних конструкцій скоротиться у майже два рази. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-лужбу Київської міської держадміністрації (КМДА).

Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, йдеться про наземні рекламні засоби - білборди, сіті-лайти. Наразі у столиці нараховується понад 7000 наземних рекламних конструкцій.

"Кількість наземних рекламних засобів вже до кінця 2018 року зменшиться до 4390 одиниць на всю територію Києва", - сказав Мондриївський.

За його словами, особлива увага буде приділена безпеці пішоходів і водіїв - рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху та розміщуватись у місцях концентрації ДТП.

Заступник голови КМДА нагадав, що скорочення рекламних носіїв у столиці відповідає правилам розміщення рекламних засобів у Києві, які стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної. Правила були ухвалені у минулому році.

Нагадаємо, у четвер, 15 листопада, у Києві детупати проголосували за зміни до правил благоустрою столиці. Зокрема, в оновленому документі передбачено, що боротьби із розклеювачами незаконних оголошень запровадять систему "автододзвін".