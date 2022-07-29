В Николаеве слышали взрывы после отбоя воздушной тревоги

В Николаеве прогремели взрывы. Это произошло уже после отмены воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Несмотря на отбой тревоги в Николаеве слышны взрывы", - сообщают корреспонденты издания.

Стоит отметить, что уже после этого, по состоянию на 09:53 в области и городе объявили воздушную тревогу.

Обновлено 09:59. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил обстрел кассетными снарядами одного из районов.

"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые. Объявлена воздушная тревога! Прошу всех оставаться в укрытиях!" - написал он.

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