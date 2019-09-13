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Количество пропавших без вести после урагана "Дориан" существенно сократилось

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 11:08
Количество пропавших без вести после урагана "Дориан" существенно сократилось
Иллюстративное фото (pixabay.com/tpsdave)

По состоянию на 11 сентября была озвучена цифра в 2,5 тысячи человек

Количество человек, которых считают пропавшими без вести в результате урагана "Дориан", который обрушился на Соединенные Штаты Америки, существенно сократилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsch Welle.

Как сообщается, пропавшими без вести теперь считают 1300 человек.

По состоянию на 11 сентября была озвучена цифра в 2,5 тысячи человек. Однако после сверки списков многие из перечня пропавших без вести были найдены во временных приютах и ​​среди эвакуированных.

По предварительным данным, ураган "Дориан" нанес ущерб Соединенным Штатам на семь млрд долларов. Правительство пока не подтвердило эту цифру.

Официально подтверждено, что в результате стихийного бедствия гибели 50 человек. В то же время представители власти опасаются, что число погибших продолжит расти и может достигнуть нескольких сотен, поскольку спасатели еще не добрались до отдаленных районов.

Напомним, ураган "Дориан" разрушил свыше 13 тысяч зданий на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч. Потом стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США до Канады, нанося существенный ущерб. В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества.

Ранее РБК-Украина сообщало, что для преодоления последствий урагана "Дориан" на Багамских островах Организация Объединенных Наций направила гуманитарную помощь.

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