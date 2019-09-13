Кількість зниклих без вісті після урагану "Доріан" суттєво скоротилася

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Станом на 11 вересня була озвучена цифра в 2,5 тисячі осіб

Кількість людей, яких вважають зниклими без вісті в результаті урагану "Доріан", який обрушився на Сполучені Штати Америки, істотно скоротилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsch Welle.

Як повідомляється, зниклими безвісти тепер вважають 1300 чоловік.

станом на 11 вересня була озвучена цифра в 2,5 тисячі осіб. Однак після звірки списків багато з переліку зниклих без вести були знайдені у тимчасових притулках і серед евакуйованих.

За попередніми даними, ураган "Доріан" завдав шкоди Сполученим Штатам на сім млрд доларів. Уряд поки не підтвердив цю цифру.

Офіційно підтверджено, що в результаті стихійного лиха загибелі 50 осіб. У той же час представники влади побоюються, що число загиблих продовжить зростати і може досягти декількох сотень, оскільки рятувальники ще не дісталися до віддалених районів.

Нагадаємо, ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будинків на Багамських островах. Він обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру досягала 298 км/ч. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді з-за урагану "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для подолання наслідків урагану "Доріан" на Багамських островах Організація Об'єднаних Націй направила гуманітарну допомогу.