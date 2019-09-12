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После урагана "Дориан" на Багамах считаются пропавшими без вести 2,5 тыс. человек

Новости » Общество    12.09.2019 - 01:39
После урагана "Дориан" на Багамах считаются пропавшими без вести 2,5 тыс. человек
Иллюстративное фото (pixabay.com/tpsdave)

Количество жертв и пострадавших может возрасти

В результате мощного урагана "Дориан", который несколько дней подряд бушевал на Багамах, пропавшими без вести числятся 2,5 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что такие данные, по состоянию на 11 сентября, обнародовали власти Содружества Багамских Островов.

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что этот список лиц пока предварительный, поскольку проверка всех полученных данных еще не завершена и продолжается работа с базами данных.

Ранее в органах местной власти подтвердили уже 50 человек погибли от стихийного бедствия. Представители властей опасаются, что количество погибших и дальше будет расти, учитывая масштабы разрушений. Согласно официальным данным, из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей.

Напомним, ураган "Дориан" разрушил свыше 13 тысяч зданий на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч. Потом стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США до Канады, нанося существенный ущерб. В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества.

Для преодоления последствий урагана "Дориан" на Багамских островах Организация Объединенных Наций направила гуманитарную помощь.

Возросло число жертв урагана "Дориан" на Багамах В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества
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