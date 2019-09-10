ООН направило гумпомощь на Багамы после урагана "Дориан"

Фото: гумдопомога ООН (twitter.com/UN)

Помощь планируют оказать 9,5 тыс. семьям

Для преодоления последствий урагана “Дориан” на Багамских островах Организация Объединенных Наций (ООН) направила гуманитарную помощь. Об этом сообщается на странице ООН в Twitter.

Вечером 9 сентября самолет с грузом ЮНИСЕФ, который содержит 1,5 тонны гуманитарной помощи, прибыл на Багамы.

“Самолет с грузом в почти 1,5 тонны спасательных ресурсов ЮНИСЕФ для помощи свыше 9500 семьям получить безопасный доступ к воде после последствий урагана Дориан”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова, возросло до 43 человек. Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что ураган "Дориан" ослаб до первой категории. Сила ветра в центре стихии ослабла до 150 км/час.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/час. Ураган уже приблизился к штатам Южная и Северная Каролина. Кроме того, на выходных ураган "Дориан" приблизился к атлантическому побережью Канады.