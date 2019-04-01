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Кількість тих, хто проголосував за Зеленського перевищила 5 млн

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 18:08
Кількість тих, хто проголосував за Зеленського перевищила 5 млн
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За Петра Порошенка проголосували майже вдвічі менше

За даними ЦВК, станом на 17:52 за кандидата у президенти на виборах 2019 Володимира Зеленського проголосували понад 5 млн виборців. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, за Петра Порошенка проголосували вдвічі менше - 2,6 млн виборців. 

Зазначимо, що результати виборів 2019 на 14:37 також показували перевагу Володимира Зеленського в першому турі.

Зазначимо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не буде коментувати хід виборів в Україні до завершення другого туру. Він наголосив, що вибори - це звичайна демократична процедура для НАТО та для всіх країн-союзниць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК почала приймати паперові протоколи з мокрими печатками від окружних виборчкомів. Зокрема, сьогодні на засіданні Центрвиборчкому прибули члени комісії №51 з селища Зайцеве Донецької області.

"Під час прийняття та обробки протоколів можуть бути встановлені недоліки і розбіжності", - підкреслила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Також повідомлялося, що у Центральній виборчій комісії посилять контакти з окружними виборчими комісіями до призначення другого туру президентських виборів.

 

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