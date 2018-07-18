Количество прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов сократилось вдвое в 2018

Большинство прибывающих в Испанию нелегальных мигрантов являются гражданами Марокко, Гвинеи и Мали

За первое полугодие 2018 года количество пересечений границ Европейского союза нелегальными мигрантами снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила европейская пограничная служба Frontex.

Во Frontex считают, что это прежде всего связано со "снижением миграционного давления" в центральной части Средиземного моря.

Всего за первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 60430 случаев нелегального пересечения границ Евросоюза.

В пограничной службе отметили, что в июне впервые самым популярным маршрутом нелегальной миграции стал Западно-Средиземноморский, по которому мигранты добираются до берегов Испании, - на него пришлось 6400 пересечений границы за прошлый месяц и 14700 случаев - за первое полугодие, что почти в два раза больше, чем год назад.

Большинство прибывающих в Испанию нелегальных мигрантов являются гражданами Марокко, Гвинеи и Мали.

Напомним, Германия согласилась принять 50 мигрантов, которые накануне были спасены с деревянного судна в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Лампедуза