Кількість прибувають в ЄС нелегальних мігрантів скоротилося вдвічі у 2018

Більшість нелегальних мігрантів, що прибувають до Іспанії, є громадянами Марокко, Гвінеї і Малі

За перше півріччя 2018 року кількість перетинів кордонів Європейського союзу нелегальними мігрантами знизилася вдвічі порівняно з минулим роком. Про це повідомила європейська прикордонна служба Frontex.

У Frontex вважають, що це, насамперед, пов'язано зі "зниженням міграційного тиску" в центральній частині Середземного моря.

Всього за перші шість місяців 2018 року було зафіксовано 60430 випадків нелегального перетину кордонів Євросоюзу.

У прикордонній службі зазначили, що в червні вперше найпопулярнішим маршрутом нелегальної міграції став Західно-Середземноморський, яким мігранти дістаються берегів Іспанії, – на нього припало 6400 перетинів кордону за минулий місяць і 14700 випадків – за перше півріччя, що майже вдвічі більше, ніж рік тому.

Більшість нелегальних мігрантів, що прибувають до Іспанії, є громадянами Марокко, Гвінеї і Малі.

Нагадаємо, Німеччина погодилася прийняти 50 мігрантів, які напередодні були врятовані з дерев'яного судна в Середземному морі неподалік від італійського острова Лампедуза